Betrunkene E-Scooter-Fahrer in der ersten Mainacht unterwegs

In der ersten Mainacht hat die Polizei in Friedrichshafen (Bodenseekreis) drei betrunkene E-Scooter-Fahrer gestoppt.

Sie mussten zur Blutentnahme.

Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, wurden die Beamten auf den ersten Roller-Fahrer aufmerksam, weil er starke Schlangenlinien fuhr. Der 22-Jährige hatte nahezu drei Promille im Blut. Ein 26-Jähriger fiel der Polizei auf, weil er auf dem Scooter sehr unsicher wirkte. Außerdem hielten die Beamten auf einem weiteren Roller gleich zwei alkoholisierte Erwachsene an. Auch in diesem Fall musste der 26-jährige Lenker zur Blutentnahme.

(dpa)