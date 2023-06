Bodenseekreis

Carport-Brand geht auf Dachstühle über: 500.000 Euro Schaden

Ein Carport-Brand ist am Donnerstag in einem Wohngebiet in Friedrichshafen (Bodenseekreis) auf die Dachstühle zweier angrenzender Doppelhaushälften übergangen.

Der Schaden belief sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500.000 Euro, wie ein Polzeisprecher sagte. Die eintreffende Feuerwehr habe Schlimmeres verhindern können. Die Bewohner konnten ihre Häuser unverletzt verlassen. Die Brandursache blieb unklar. Am Vormittag kam es laut Sprecher zu einem kleineren Nachbrand. Die Feuerwehr entschied sich daraufhin, eines der Dächer der Doppelhaushälften abzubauen, um etwaige Glutnester besser bekämpfen zu können. PM Polizei (dpa)

