Freizeitpark-Besucher mit Weltrekord für längsten Puzzlepfad

Wie viele Puzzles benötigt der längste Puzzlepfad der Welt, wenn es diesen Rekord bisher nicht gibt? Tausend, sagt die Firma Guinness World Records. In Oberschwaben hat man diesen Wert überboten.

Die Besucher eines Freizeitparks in Oberschwaben haben den längsten Puzzlepfad der Welt gelegt. Eine Richterin der Londoner Firma Guinness World Records Limited bestätigte am Sonntag, dass die Gäste des Ravensburger Spielelands in Meckenbeuren (Bodenseekreis) binnen knapp zwei Wochen 2070 XXL-Puzzles mit 100 Teilen zusammengefügt haben. Aus den Puzzles hatten Mitarbeiter des Parks am Sonntag einen Pfad gelegt. Entstanden sei eine 1020 Meter lange Puzzlemeile, teilte eine Sprecherin des Spielelands mit. Als Andenken an den gemeinsam geschaffenen Rekord durften sich die Besucher am Rekordtag je ein Puzzle aus der "längsten Puzzlemeile der Welt" mit nach Hause nehmen.

Bisher sei für den längsten Puzzlepfad noch gar kein offizieller Weltrekord aufgestellt worden, sagte eine Sprecherin des Freizeitparks. Guinness World Records habe aber festgelegt, dass für den ersten Rekord mindestens 1000 Puzzles nötig seien. Diese müssten auf dem freien Markt verkauft werden. So könnten andere Menschen unter gleichen Bedingungen versuchen, den neuen Rekord zu brechen.

An Puzzle-Weltrekorden hatte es Guinness World Records zufolge zuvor schon nicht gemangelt. So sind unter anderem Bestwerte hinterlegt für die größte Sammlung von Windmühlen-Puzzles (505), das Puzzle mit den kleinsten Teilen (0,361 Quadratzentimeter) und die meisten Menschen, die online gleichzeitig Puzzles zusammensetzen (1141).

(dpa)