Fünf Verletzte nach Zusammenstoß zweier Autos bei Markdorf

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 33 bei Markdorf (Bodenseekreis) sind fünf Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet ein 82-Jähriger am Sonntagabend vermutlich wegen einer medizinischen Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort gegen einen weiteren Wagen.

Laut Polizei erlitt der 82-Jährige schwere Verletzungen, die vier Insassen des anderen Autos im Alter zwischen 20 und 54 Jahren wurden leicht verletzt. Die Beteiligten seien in umliegende Krankenhäuser gekommen. Der Gesamtschaden beläuft sich den Angaben nach auf rund 20.000 Euro.

(dpa)