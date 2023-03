Halbe Million Euro Schaden bei Brand: Zwei Leichtverletzte

Zwei Menschen sind bei einem Feuer in einem Gebäude in Immenstaad (Bodenseekreis) leicht verletzt worden.

Außerdem entstand durch den Brand am Samstagabend ein Schaden von etwa 500.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer auf einem Balkon aus und griff von dort aus auf den Dachstuhl über. Die Bewohner konnten sich selbst aus dem Haus befreien, das nach Beendigung der Löscharbeiten unbewohnbar war. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war bislang unklar.

(dpa)