Loch in Damm: Häuser nahe Friedrichshafen evakuiert

Wegen eines beschädigten Damms sind in einem Weiler nahe Friedrichshafen (Bodenseekreis) vier Häuser vorsorglich evakuiert worden.

Betroffen waren sieben Bewohner, wie die Stadt Friedrichshafen mitteilte. In dem Damm an einem Privatweiher war am Dienstag ein Durchbruch entdeckt worden. Das Technische Hilfswerk pumpte das Wasser ab. Der Weiher umfasst den Angaben nach geschätzt 40.000 Kubikmeter Wasser. Die Ursache für den Schaden im Damm war zunächst unklar, Experten vermuteten einen Biberbau. Zudem hatte es geregnet. Starke Regenfälle verschärften auch die Lage am Dienstag, weil durch die Niederschläge stetig neues Wasser in den Weiher gelangte.

(dpa)