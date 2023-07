Motorboot kollidiert auf Bodensee mit Ausflugsschiff

Auf dem Bodensee ist am Sonntagnachmittag ein Motorboot mit einem Ausflugsschiff kollidiert.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß vor Langenargen im Bodenseekreis niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Schiffsführer des Motorboots habe das vorfahrtsberechtigte und von schräg hinten heranfahrende Schiff mit etwa 200 Fahrgästen zu spät bemerkt, obwohl es hupte. Beide Schiffe konnten aus eigener Kraft zurück in den Hafen in Langenargen am Nordufer des Bodensees fahren. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt die Wasserschutzpolizei.

