Pedelec-Fahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto auf der Landstraße 200 bei Frickingen (Bodenseekreis) schwer verletzt worden.

Der 86-Jährige habe am Sonntag ein Stopp-Schild an einer Kreuzung missachtet und sei daraufhin mit einem Auto kollidiert, teilte die Polizei mit. Aufgrund schwerer Kopfverletzungen musste der Mann mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf etwa 15.000 Euro. Das Fahrrad war nach dem Vorfall nicht mehr fahrbereit. Zur Unfallaufnahme war die L200 gesperrt.

(dpa)