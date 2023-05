Schiffsführer rettet gekenterten Segler auf dem Bodensee

Ein Schiffsführer hat einen gekenterten Segler auf dem Bodensee zwischen Konstanz und Meersburg (Bodenseekreis) gerettet.

Der 79-jährige Segler kam leicht verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Demnach eilte der Schiffsführer dem Segler am Nachmittag zur Hilfe, als er das Schiff beim Kentern beobachtete. Das gekenterte Segelboot sei durch die Wasserschutzpolizei geborgen und in den Heimathafen abgeschleppt worden.

(dpa)