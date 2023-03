Sechs Menschen verletzt nach Unfall in Tettnang

Bei einem Unfall in Tettnang (Bodenseekreis) sind sechs Menschen verletzt worden, einige davon schwer.

Bei einem Unfall in Tettnang (Bodenseekreis) sind sechs Menschen verletzt worden, einige davon schwer. Nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei wollte ein 85-Jähriger am Mittwoch auf die Bundesstraße einfahren und übersah dabei das herankommende Auto eines 40-Jährigen Fahrers. Dieser krachte in das Fahrzeug des 85-Jährigen, wie ein Sprecher erklärte.

Die beiden Fahrer und vier Insassen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Am späten Nachmittag war die betroffene Fahrspur Richtung Kressbronn am Bodensee noch gesperrt.

Nach vorläufigen Schätzungen beträgt der Schaden bis zu 25.000 Euro.

(dpa)