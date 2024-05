Tatverdächtiger nach Angriff auf 42-Jährigen in U-Haft

Nachdem ein 42-Jähriger in seiner Wohnung in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) mit lebensbedrohlichen Verletzungen gefunden worden war, ermittelt die Polizei gegen einen 37-Jährigen.

Der geständige Angeklagte kam in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Das Opfer wurde am 4. Mai gefunden.

Den Ermittlungen zufolge sei es zwischen dem 37-jährigen deutschen Bekannten und dem Opfer zu einer Auseinandersetzung gekommen, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Daraufhin habe der Tatverdächtige dem Mann mit einem schweren Gegenstand massive Kopf- und Gesichtsverletzungen zugefügt und die Wertgegenstände des Opfers an sich genommen. Er floh und ließ den verletzten Mann zurück, wie es weiter hieß.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der Tatverdächtige am vergangenen Dienstag festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten noch an.

(dpa)