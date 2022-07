Bodenseekreis

vor 19 Min.

Technischer Defekt in Wurstbude: Vier Leichtverletzte

Auf dem Seehasenfest in Friedrichshafen ist am Montag ein Grill in einer Wurstbude in Brand geraten.

Vier Menschen wurden durch Rauchgase leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden ambulant versorgt. Die Ermittler gehen als Ursache von einem technischen Defekt bei der Gasversorgung aus. Die aus Holz gebaute Wurstbude brannte ab. Die Summe des Schadens stand noch nicht fest. Auch ein Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Ein angrenzendes Festzelt sowie die Zufahrtswege für die Löschfahrzeuge wurden geräumt. Wie die Stadt auf Facebook mitteilte, läuft das Fest wie geplant weiter. (dpa)

