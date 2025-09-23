Wohnhaus bei Brand stark beschädigt - drei Leichtverletzte

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Meersburg (Bodenseekreis) haben drei Menschen leichte Rauchvergiftungen erlitten. Das Feuer war am Morgen in einer Wohnung des Hauses im Obergeschoss ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die rund 20 Bewohner des Hauses konnten sich laut dem Sprecher ins Freie retten.

Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, sei komplett zerstört worden. Die Flammen hätten auch auf den Dachstuhl übergegriffen, eine danebenliegende Wohnung sei ebenfalls stark beschädigt worden. Laut dem Sprecher ließ sich die Höhe des Schadens zunächst nicht beziffern. Auch die Brandursache blieb bislang unklar.