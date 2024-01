Böblingen

vor 21 Min.

21-Jähriger stürzt mit Mietwagen in Staubecken

Artikel anhören Shape

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zum Freitag in Leonberg (Kreis Böblingen) mutmaßlich wegen Glätte und überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Auto in ein Staubecken gestürzt.

Der geschätzte Schaden an dem luxuriösen Elektro-Mietwagen betrug nach ersten Schätzungen der Polizei 150.000 Euro. Der 21 Jahre alte Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer kamen nach links von der Fahrbahn ab, durchbrachen die Leitplanke und rutschten zwei Meter tiefer in das Staubecken. Laut Polizeisprecherin konnten die beiden Männer das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Bergung des mit der Motorhaube im Wasser eingetauchten E-Autos erforderte demnach spezielles Fachwissen und dauerte mehrere Stunden. In den frühen Morgenstunden konnte das Fahrzeug schließlich mittels Kran geborgen werden. PM Polizei (dpa)

Themen folgen