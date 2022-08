Drei Verletzte nach missglücktem Überholmanöver

Bei einem misslungenen Überholmanöver sind am Mittwochabend in Jettingen (Landkreis Böblingen) drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Eine 50 Jahre alte Frau sei mit ihrem Wagen aus einem Kreisverkehr gefahren und habe kurz danach gestoppt, um links in einen Feldweg abzubiegen, teilte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mit. Ein aus dem Kreisverkehr kommender 40 Jahre alter Fahrer habe das Abbiegen der Frau übersehen, sei zum Überholen ausgeschert und dabei in den Wagen der Frau gekracht. Das Auto der Frau überschlug sich durch den Aufprall und blieb in einem Feld auf dem Dach liegen. Die Fahrerin und ihr 59 Jahre alter Beifahrer wurden dabei schwer verletzt, der 40-Jährige leicht. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

(dpa)