Einbrüche in Schulen: Mehrere tausend Euro erbeutet

Unbekannte sind im Kreis Böblingen in drei Schulen eingebrochen und haben mehrere tausend Euro erbeutet.

Auch der Sachschaden durch die Einbrüche wurde zunächst auf eine vierstellige Summe geschätzt, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Die Taten fanden demnach zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in Böblingen und dem benachbarten Holzgerlingen statt.

In einem Fall hätten die Unbekannten eine Scheibe des Sekretariats eingeworfen, um so hineinzugelangen. In den zwei anderen Fällen hätten vermutlich dieselben Täter jeweils eine Tür aufgebrochen. Das Ziel der Täter in allen drei Schulen seien die Sekretariate gewesen, zu denen sie sich teils gewaltsam Zutritt verschafft hätten. Wie die Einbrecher die Türen aufgebrochen haben und wie sie im Inneren vorgegangen sind, gab die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preis. Die genaue Vorgehensweise ähnelte sich aber in allen drei Fällen.

Nur in einer der Schulen in Böblingen sollen die Einbrecher keine Beute gemacht haben. Bei den beiden anderen Schulen brachen sie laut Polizei Kassen auf und stahlen Geld.

(dpa)