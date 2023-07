Jugendliche wollen jungen Ladendieb aus Polizeiauto befreien

Drei junge Leute haben in Böblingen einen Elfjährigen, der ein Parfüm gestohlen hatte, aus einem Streifenwagen ziehen wollen.

Alle vier landeten am Ende auf der Polizeiwache. Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte ein aufmerksamer Ladendetektiv am Donnerstagabend zwei Jungen bei dem Diebstahl in einem Drogeriemarkt erwischt. Die beiden 11- und 14-Jährigen waren mit einer 13- und einer 18-Jährigen unterwegs, die vor dem Geschäft warteten.

Die Polizei wollte den Elfjährigen zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache nehmen. Das gefiel seinen Begleitern allerdings nicht: Sie rissen eine Tür des Polizeiautos auf und versuchten, den Jungen herauszuholen. Als das den Angaben zufolge nicht gelang, habe der 14-Jährige noch gegen das Auto getreten und sei dann davongerannt. Ein Polizist konnte ihn aber schnell einholen und vorläufig festnehmen. Dabei habe er sich heftig gewehrt.

Die vier Jugendlichen wurden alle zum Polizeirevier gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Widerstands gegen Polizeibeamte. Alle Beteiligten kamen anschließend laut Polizei wieder auf freiem Fuß.

(dpa)