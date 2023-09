Mann verletzt sich durch Verpuffung und Stichflamme in Sauna

Ein 35 Jahre alter Mann hat sich durch eine Stichflamme in einer Sauna verletzt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Sonntag in Bönnigheim (Landkreis Ludwigsburg) in einem Außenbereich eines Fitnessstudios allein in der Sauna. Er wollte Wasser für einen Aufguss aufgießen. Aber es kam zur Verpuffung und zu einer Stichflamme, die den Mann verletzte. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus Die Polizei ging davon aus, dass der Mann zunächst nicht in Lebensgefahr war und dass die Sauna nicht mehr benutzbar sein würde. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

(dpa)