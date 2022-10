Böblingen

16:23 Uhr

Nach Überfall auf Wettbüro: Zwei Verdächtige in U-Haft

Nach einem Raub in einem Wettbüro in Böblingen sind zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Die beiden 24 und 17 Jahre alten Männer hatten das Wettbüro am Donnerstabend mit einem 15-Jährigen überfallen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach begaben sich die beiden Jugendlichen in das Gebäude, bedrohten eine 34 Jahre alte Angestellte mit einem Messer und einem Pfefferspray und zwangen die Frau so zum Öffnen der Kasse. Der 24-Jährige hielt währenddessen vor dem Gebäude Wache. Mit mehreren Tausend Euro Beute flüchteten die Männer, wurden aber kurze Zeit später von der Polizei gefasst. Während der 15-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, wurden der 17-Jährige und der 24-Jährige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen. PM (dpa)

