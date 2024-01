Rechtsextreme Schmierereien an Schulwand

Rechtsextreme Schmierereien hinterließen Unbekannte an der Wand einer Gemeinschaftsschule in Leonberg-Ramtel (Landkreis Böblingen).

Die Täter sollen unter anderem ein Hakenkreuz mit roter und grüner Farbe an die Wand gesprüht haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zudem sollen sie in der Silvesternacht eine Glastür und Jalousien beschädigt haben. Der Zaun eines Gartenbeets wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt gegen die Unbekannten.

(dpa)