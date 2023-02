Seniorin beleidigt Elfjährige rassistisch

Weil sie ein Mädchen in einem Einkaufszentrum in Böblingen rassistisch beleidigt haben soll, wird gegen eine 70-Jährige ermittelt.

Die Frau soll sich am Dienstag in einer Warteschlange an einem Verkaufsstand an der Elfjährigen vorbeigedrängelt haben und sie hinsichtlich ihres Aussehens beleidigt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Mädchen habe daraufhin geweint. Auch vor der 39 Jahre alten Mutter des Mädchens und der Polizei soll die Seniorin ihre Beleidigungen wiederholt haben. "Auch im Beisein einer Polizistin und eines Polizisten bestätigte die Tatverdächtige ihre Äußerungen und erweckte trotz einer Entschuldigung nicht den Anschein von Reue", hieß es im Polizeibericht.

(dpa)