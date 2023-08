Unbekannter entsorgt illegal 14 tote Koi-Karpfen

Ein Mann hat auf einem Häckselplatz in Magstadt (Kreis Böblingen) illegal 14 tote Koi-Karpfen entsorgt.

Der Mann wurde von einem Zeugen beobachtet, wie er am Mittwoch einen großen Müllsack eine Böschung hinunterwarf. Als er merkte, dass er dabei beobachtet wurde, fuhr er in einem Wagen mit Böblinger Kennzeichen davon, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Zeuge zog anschließend den schweren Sack die Böschung hinauf. Dabei riss der Müllsack und eine weitere Tüte kam zum Vorschein, in der die toten Fische lagen. Das Alter der bunten Kois wurde aufgrund ihrer Größe auf 1,5 bis 5 Jahre geschätzt. Sie stammen nach einer ersten Untersuchung aus dem gleichen Teich.

(dpa)