Alter von 53: Arslan will Karriere mit großem Titel beenden

Box-Oldie Firat Arslan will seine lange Profikarriere mit einem großen Titel beenden.

"Ich will der älteste Box-Weltmeister werden, den es bislang gab", sagte der 53-Jährige der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstag). Arslan kämpft am Samstag (18.30 Uhr) in der Göppinger EWS-Arena gegen den 18 Jahre jüngeren Edin Puhalo aus Bosnien-Herzegowina um den WBA-Gold-World-Titel im Cruisergewicht.

"Ich habe im Laufe meiner Karriere immer wieder bewiesen, dass ich das vermeintlich Unmögliche schaffen kann. Gezeigt, was man erreichen kann, wenn man ganz fest an sich glaubt", erklärte Arslan, der bereits 2007 WBA-Weltmeister im Cruisergewicht war.

Bei seinem angekündigten Karriereende im hohen Sportleralter lässt sich Arslan aber noch ein kleines Hintertürchen offen. "Weit über 30 Jahre als Boxprofi sind genug und der Abschied von meinem Heimpublikum in Göppingen ist auch definitiv", sagte er. "Komplett ausschließen werde ich einen weiteren Kampf zwar nicht - aber es müsste schon ein sehr, sehr gutes Angebot sein."

(dpa)