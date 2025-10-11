Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Brände: 300.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Weilheim

Brände

300.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Weilheim

In Weilheim an der Teck musste die Feuerwehr zu einem Scheunenbrand ausrücken. Die Flammen bedrohten auch ein Wohnhaus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten in der Nacht die Flammen. (Symbolbild)
    Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten in der Nacht die Flammen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Der Brand einer Scheune hat in Weilheim an der Teck (Landkreis Esslingen) für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bewohner eines angrenzenden Hauses konnten sich demnach rechtzeitig aus dem Gebäude retten.

    Tatsächlich auf das Wohnhaus übergegriffen haben die Flammen laut dem Sprecher letztlich aber nicht. Wo und weshalb das Feuer in der Nacht ausgebrochen war, sei noch unklar. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 300.000 Euro.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden