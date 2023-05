500.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand

Rund 500.000 Euro sind nach ersten Schätzungen bei einem Brand einer Scheune in Filderstadt (Landkreis Esslingen) entstanden.

Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte.

Die Scheune, in der neben Holz und Stroh drei Fahrzeuge abgestellt waren, stürzte bei dem Brand ein. Dadurch wurde auch ein davor abgestelltes Auto beschädigt.

Mehrere Menschen hatten am Montagmorgen starken Rauch bemerkt und Polizei und Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen auf anliegende Gebäude. Dennoch wurden Bewohner und ein in der Nähe liegender Kindergarten evakuiert. Wann sie wieder in die Häuser zurückkehren konnten, war laut einer Polizeisprecherin noch unklar.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauerten am Nachmittag zunächst an.

(dpa)