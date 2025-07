Ballenpresse brennt: Schaden fast in Millionenhöhe

Ein Feuer in einer Papierhalle eines Entsorgungsbetriebs in Grosselfingen (Zollernalbkreis) hat einen geschätzten Schaden von 800.000 bis zu einer Million Euro verursacht. Ersten Erkenntnissen nach geriet eine Ballenpresse durch einen technischen Defekt in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen demnach unmittelbar auf die Presse über.

Acht Menschen wurden laut Polizei zwischenzeitlich vom Rettungsdienst betreut. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand aber niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden von der Feuerwehr entsprechende Warnmaßnahmen. Die rund 60 Feuerwehrleuten löschten etwa drei Stunden lang. Die Polizei ermittelt.