Brände

12:58 Uhr

Batterien, Akkus und Lötkolbenkartuschen fangen Feuer

Ein Aufkleber mit der Aufschrift „Keine Akkus einwerfen“ klebt auf einem Müllsack in der Sortieranlage des Müllentsorgers Remondis Seenplatte.

Artikel anhören Shape

Batterien, Akkus und Lötkolbenkartuschen sind in einer Firma in Mühlacker (Enzkreis) in Brand geraten.

Menschen, die über der im Erdgeschoss befindlichen Firma wohnen, brachten sich nach mehreren Verpuffungen und Explosionsgeräuschen in Sicherheit, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Akkus, Batterien und Lötkolbenkartuschen waren offenbar nah aneinander gelagert worden. Das Feuer beschränkte sich auf einen Radius von vier Quadratmetern und konnte gelöscht werden. Die Ursache für den Brand blieb bislang unklar. Die Bewohner des Hauses mussten nach dem Vorfall am Mittwoch die Nacht wegen starker Rauchentwicklung bei Verwandten verbringen. Ein Schaden am Gebäude entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Der Schaden in der Firma war zunächst unklar. Während des Einsatzes stürzte ein Feuerwehrmann und wurde leicht verletzt. PM Polizei (dpa)

Themen folgen