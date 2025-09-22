Brand auf Recyclinghof - Bundesstraße gesperrt

Auf einem Recyclinghof in Mühlacker (Enzkreis) ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Wegen starker Rauchentwicklung wurde die angrenzende Bundesstraße 10 gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Diese werde nach Einschätzung eines Sprechers noch bis in die Morgenstunden andauern.

Feuerwehrleute versuchen derzeit, die Flammen zu löschen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Was genau auf dem Recyclinghof brennt sowie die Ursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar.