Brandstiftung: Tatverdächtiger gibt sich als Zeuge aus

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in Römerstein (Kreis Reutlingen) einen Lastwagen angezündet haben soll.

Der 61-jährige Tatverdächtige habe sich bei ersten Ermittlungen an der Brandstelle ursprünglich als Zeuge ausgegeben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Im weiteren Verlauf habe er allerdings eingeräumt, die Sattelzugmaschine in Brand gesetzt zu haben.

Der Schaden am Lastwagen, der an einer Straße geparkt war, wurde auf 120 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, dennoch war das Fahrzeug nach dem Vorfall am Mittwoch völlig ausgebrannt. Der Mann sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

(dpa)