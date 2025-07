Dachstuhlbrand in Triberg - 200.000 Euro Schaden

In Triberg im Schwarzwald ist gegenüber der weltgrößten Kuckucksuhr der Dachstuhl eines Hauses in Flammen aufgegangen. Das Feuer sei aus bislang unklarer Ursache am Abend in dem leerstehenden Haus ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte den Brand demnach rasch löschen - für die Kuckucksuhr habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Allerdings entstand ein Schaden von etwa 200.000 Euro. Wegen der Löscharbeiten war die Bundesstraße 33 zwischenzeitlich gesperrt.