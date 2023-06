Europa-Park: Augenzeugen berichten von zügiger Räumung

Der Europa-Park in Rust ist bei dem Brand am Montag laut Augenzeugen zügig, ruhig und ohne Panik geräumt worden.

Mitarbeitende hätten die Menschen gezielt zum Ausgang geschickt, sagte Moritz Panter der Deutschen Presse-Agentur. "Meiner Meinung nach haben die echt voll gut reagiert." Man habe gemerkt, dass die meisten nervös waren, sie hätten aber alles voll im Griff gehabt. Insbesondere der betroffene Bereich sei sehr schnell abgesperrt gewesen.

Es sei so abgelaufen, als würde der Park regulär schließen - nur dass mehr Menschen auf einmal unterwegs waren, berichtete Augenzeuge Panter. Nach seiner Einschätzung seien auf dem Gelände so viele Besucher wie an einem durchschnittlichen Sommertag gewesen. Er habe Deutschlands größten Freizeitpark schon voller, aber auch schon leerer erlebt.

"Manche Leute haben schon Angst gekriegt", sagte seine Begleiterin Nadine Leuthner. Angesichts der Besuchermassen seien das aber Einzelfälle gewesen. Leuthner berichtete beispielsweise von zwei Frauen mit Kindern, die schnell aus dem Park wollten.

Manche Besucher hätten nach Ausbruch des Feuers auch erst noch Fotos geschossen, sagte Panter. "Es war richtig krass dicker schwarzer Rauch." Flammen habe er selbst keine gesehen, sei aber auch etwas weiter vom eigentlichen Brandort entfernt gewesen.

(dpa)