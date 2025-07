Feuer in Küche – Senioren aus Wohnanlage evakuiert

Eine Anlage für betreutes Wohnen ist in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) wegen eines Brandes in einer Küche evakuiert worden. Insgesamt mussten 15 Menschen die Einrichtung in der Nacht verlassen, wie ein Polizeisprecher sagte. Sanitäter brachten demnach drei Pflegekräfte mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Vier Bewohner waren am Einsatzort behandelt worden und konnten danach wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Das Feuer war den Angaben zufolge von einer Mikrowelle ausgegangen. Die Feuerwehr habe die Flammen rasch löschen können. Die Ermittler beziffern den Schaden auf weniger als 1.000 Euro. Warum das Küchengerät in Brand geriet, sei nun Gegenstand der Ermittlungen.