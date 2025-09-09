Icon Menü
Brände: Feuer lodert nach Brand in Waiblinger Werkstatt wieder auf

Brände

Feuer lodert nach Brand in Waiblinger Werkstatt wieder auf

Ein Brand in einer Autowerkstatt lässt der Feuerwehr keine Ruhe: Am Folgetag werden die Einsatzkräfte erneut zu dem Ort gerufen.
Von dpa
    •
    •
    •
    Die Halle mit der Autowerkstatt ist komplett abgebrannt. (Symbolbild)
    Die Halle mit der Autowerkstatt ist komplett abgebrannt. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

    Einen Tag nach einem Großbrand in einer Waiblinger Autowerkstatt (Rems-Murr-Kreis) ist die Feuerwehr wieder mit Löscharbeiten beschäftigt. Am Vor- und am Nachmittag seien Feuerwehrleute nochmals mit schwerem Gerät zu dem Brandort ausgerückt, um erneut aufgeloderte Flammen zu löschen, sagte ein Polizeisprecher. Dies sei nichts Ungewöhnliches. Es kommt laut dem Sprecher häufiger vor, dass sich am Tag nach Großbränden Glutnester noch einmal entzünden. Zuvor hatte der «Zeitungsverlag Waiblingen» berichtet.

    Am Montag war die gesamte Werkstatthalle ausgebrannt. Ermittler bezifferten den Schaden auf mehr als eine halbe Million Euro. Die Beamten sehen nach derzeitigem Stand einen technischen Defekt als die wahrscheinlichste Brandursache. Bis ein endgültiges Ermittlungsergebnis feststünde, könne es noch dauern, sagte der Sprecher.

    Bei dem Brand wurden zwei Menschen leicht verletzt. Sie wurden nach einer Behandlung im Rettungswagen wieder entlassen.

