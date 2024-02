Gasverpuffung durch Zigarette: Mann erleidet Verbrennungen

Ein Mann aus Pforzheim hat eine Gasverpuffung in seiner Wohnung ausgelöst, weil er an seiner Zigarette gezogen haben soll.

Der 30-Jährige erlitt Verbrennungen und kam ins Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Wie schwer die Verletzungen waren, blieb zunächst unklar.

Der Mann soll nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend mit einer brennenden Zigarette in seine Küche gegangen sein. Dort befand sich eine nicht richtig verschlossene Feuerzeug-Gaskartusche. Als der Mann an der Zigarette zog, sei es zur Verpuffung gekommen. Zwei Fenster der Wohnung wurden aufgrund der Explosion beschädigt. Ein Feuer sei nicht entstanden. Dennoch veranlasste die Feuerwehr eine kurzzeitige Räumung des gesamten Mehrfamilienhauses und lüftete die betroffene Wohnung.

(dpa)