Gebäude in Flammen – mehrere 100.000 Euro Schaden

Ein Feuer in einem Gebäude in Oberkirch (Ortenaukreis) hat einen Schaden von mehreren 100.000 Euro verursacht. Der Brand sei am Morgen aus bislang ungeklärten Gründen ausgebrochen – vermutlich in einer Scheune, teilte eine Polizeisprecherin mit. Zunächst seien Knallgeräusche zu hören gewesen. Kurz darauf brannte es in einem Ökonomiegebäude mit darin befindlichen Landmaschinen. Das Feuer beschädigte jedoch auch Teile eines angrenzenden Wohnhauses und den Balkon eines Nachbarn. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war am Morgen noch mit dem Löschen letzter Glutnester beschäftigt.

