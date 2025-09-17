Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Brände: Katze aus brennender Wohnung gerettet

Brände

Katze aus brennender Wohnung gerettet

In einem Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus. Verletzt wird dabei niemand. Allerdings müssen die Einsatzkräfte eine Katze aus dem Gebäude retten.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. (Symbolbild)
    Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in Stuttgart eine Katze aus einer brennenden Wohnung gerettet. Das Tier wurde an seine Besitzer übergeben, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde niemand.

    Erste Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass das Feuer am Dienstagnachmittag im fünften Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen war. Die Flammen griffen auf drei Balkone und eine weitere Wohnung über. Die Wohnung im fünften Stock ist einem Sprecher zufolge derzeit nicht bewohnbar. Angaben zur genauen Schadenshöhe und zur Ursache des Brandes machte der Sprecher zunächst nicht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden