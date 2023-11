Mann wird bei Brand verletzt: Technischer Defekt möglich

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Bewohner verletzt worden.

Der Mann wurde in eine Klinik gebracht, zu seinem Zustand konnte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen zunächst keine Angaben machen.

Demnach brach am Montagnachmittag in einer Küche des Hauses ein Feuer aus. Ausgelöst worden sei das Feuer vermutlich durch einen technischen Defekt in einer Dunstabzugshaube. Der Bewohner wurde den Angaben zufolge durch die Flammen und das entstandene Rauchgas verletzt.

