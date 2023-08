Millionenschaden bei Brand in Fußgängerzone von Winnenden

Beim Brand eines Hauses mitten in der Innenstadt von Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ist nach Polizeiangaben ein Millionenschaden entstanden.

Drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Das Gebäude in der Fußgängerzone war nach Angaben von Donnerstag am frühen Morgen in einer Wohnung ausgebrochen, hatte sich ausgebreitet und schließlich auch auf ein benachbartes Gebäude übergegriffen. Dort stand der Dachstuhl in Flammen. Mit 16 Fahrzeugen und 120 Einsatzkräften löschte die Feuerwehr zwar den Brand. Das Gebäude mit Geschäften und Wohnungen kann aber nicht mehr bewohnt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Brandsachverständige müssen nun klären, wie das Feuer ausbrechen konnte.

(dpa)