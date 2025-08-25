Motorroller brennt auf Terrasse - drei Menschen verletzt

Drei Menschen sind bei einem Brand eines Motorrollers auf einer Terrasse in Mannheim verletzt worden, einer von ihnen erlitt schwere Brandverletzungen. Dieser Mensch kam in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die anderen beiden erlitten Rauchvergiftungen und wurden den Angaben zufolge zunächst vor Ort behandelt. Alter und Geschlecht der Verletzten war anfangs unklar.

Der Motorroller war laut einer Polizeisprecherin vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand geraten. Durch offene Fenster sei Rauch in eine Wohnung gezogen. Das Ausmaß des Schadens und ob die Wohnung bewohnbar ist, muss dem Feuerwehrsprecher zufolge zunächst geprüft werden.