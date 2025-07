Pferdestall gerät in Vollbrand

In Bergatreute (Kreis Ravensburg) ist ein Pferdestall in Vollbrand geraten. Die 24 sonst dort untergebrachten Tiere hätten sich aber alle auf einer Koppel befunden, sagte eine Polizeisprecherin. Menschen seien nicht verletzt worden. Der entstandene Schaden liege wohl im Bereich von mehreren hunderttausend Euro. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, die Löscharbeiten dauerten am Vormittag an. Laut Polizei bestand wohl keine Gefahr, dass die Flammen auf andere Wohngebäude übergriffen. Die Ursache war zunächst unklar. Zeugen hatten Rauch bemerkt.

