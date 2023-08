Reisebus fängt auf Autobahn plötzlich an zu brennen

Ein Reisebus mit 49 Insassen hat auf der Autobahn 81 im Landkreis Heilbronn gebrannt.

Grund für das Feuer am Mittwochabend sei ein technischer Defekt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Die Passagiere und der Fahrer hätten den Bus unverletzt verlassen. Der Schaden liege bei schätzungsweise 200.000 Euro.

Das Fahrzeug habe während der Fahrt Öl verloren, der Busfahrer habe auf dem Seitenstreifen zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Ausfahrt Neuenstadt am Kocher angehalten und den Motorraum überprüfen wollen, als dieser plötzlich anfing zu brennen, sagte der Sprecher weiter. Die Autobahnspuren in Richtung Würzburg waren bis in den frühen Donnerstagmorgen wegen Bergungsarbeiten gesperrt.

