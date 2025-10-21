Sortieranlage in Brand – Ermittlungen zur Ursache laufen

Nach dem Vollbrand in einem Recyclingbetrieb in Sontheim an der Brenz (Landkreis Heidenheim) ist der Einsatz in der Nacht beendet worden. Mehrere Feuerwehrleute hätten leichte Rauchgasvergiftungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details hatte er dazu vorerst keine. Auch die Brandursache sei bislang ungeklärt.

Das Feuer sei am Montagmittag in einer Lagerhalle mit einer Sortieranlage ausgebrochen, wie es hieß. Die dadurch entstandene dunkle Rauchwolke war anschließend weithin zu sehen. Der umliegende Bereich wurde daraufhin von der Polizei für den Verkehr gesperrt. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten.

Vorsicht bei Lebensmitteln aus dem Garten

Die Gefahr sei inzwischen aufgehoben. Laut der Gemeinde seien bei Messungen der Feuerwehr keine gefährlichen Schadstoffbelastungen entdeckt worden. Lebensmittel aus dem Garten sollten jedoch gründlich abgewaschen werden.

Mitarbeiter oder andere Menschen waren den Angaben zufolge zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude. Zum entstandenen Schaden konnte die Polizei vorerst nichts sagen. Es wird ermittelt.

Icon vergrößern Der durch das Feuer entstandene Rauch stieg zum Himmel hinauf. Foto: Stefan Puchner/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der durch das Feuer entstandene Rauch stieg zum Himmel hinauf. Foto: Stefan Puchner/dpa