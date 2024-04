Wohnung brennt aus: Zwei Bewohner schwer verletzt

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus steht in Flammen. Die beiden Bewohner - darunter eine 90 Jahre alte Frau - können gerettet werden. Doch das Haus ist nun vorerst nicht mehr bewohnbar.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Munderkinger Innenstadt (Alb-Donau-Kreis) sind zwei Bewohner schwer verletzt worden. Die Feuerwehr rettete die 90-jährige Frau und den 63-jährigen Mann am Samstagnachmittag aus den Flammen, beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Wohnung stand den Angaben zufolge nahezu komplett in Flammen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst unklar. Die anderen Hausbewohner befanden sich bei Ausbruch des Feuers nicht im Gebäude, wie es hieß. Dieses ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

(dpa)