Wohnungsbrand in Konstanz: Drei Menschen gerettet

Bei einem Wohnungsbrand in Konstanz hat die Feuerwehr drei Menschen vor den Flammen gerettet.

Zwei Bewohner konnten mit Schutzhauben über das Treppenhaus ins Freie gelangen, einer wurde per Drehleiter gerettet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Möglicherweise sei ein explodierter Fahrrad-Akku die Ursache für den Brand am Dienstagabend, hieß es weiter. Die Ermittlungen dazu laufen.

Nachdem der Brand im ersten Obergeschoss gelöscht worden war, wurde das Gebäude entraucht. Die Nachbarn konnten in der Nacht zurück in ihre Wohnungen. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt.

(dpa)