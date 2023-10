Zwei Menschen verletzt bei Hochhausbrand in Südbaden

In einem 16-stockigen Hochhaus in Südbaden ist ein Feuer ausgebrochen und zwei Menschen haben leichte Verletzungen durch eine Rauchvergiftung erlitten.

Brandursache sei womöglich ein defektes Elektrogerät, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Das Brand brach am Mittwochabend im achten Stock des Gebäudes in Weil am Rhein aus. Die Feuerwehr brachte die Flammen zügig unter Kontrolle. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Eine Schätzung des Schadens gibt es bislang noch nicht.

(dpa)