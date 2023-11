Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in Sachsenheim

Bei einem Wohnhausbrand in Sachsenheim im Landkreis Ludwigsburg sind zwei Menschen verletzt worden.

Das Feuer war am Samstagnachmittag im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Die beiden 86-jährigen Bewohnern bemerkten den Brand rechtzeitig und konnten sich in Sicherheit bringen, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Ein 67 Jahre alter Nachbar versuchte, eine mittlerweile brennende Matratze aus dem Fenster zu werfen, wurde dabei aber verletzt und musste sich ebenfalls ins Freie retten.

Als die Rettungskräfte am Brandort im Stadtteil Großsachsenheim eintrafen, brannte das Zimmer, in dem die Matratze lag, bereits lichterloh. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, jedoch ist das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wurde auf 500 000 Euro geschätzt. Der Nachbar kam mit Verbrennungen und Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus; die 86-jährige Bewohnerin wurde ebenfalls mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht.

(dpa)