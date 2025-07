Aussegnungshalle in Besigheim brennt

An einem Friedhof in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) ist eine Aussegnungshalle in Brand geraten. Polizeiangaben zufolge ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Halle sei ersten Erkenntnissen nach leer gewesen, Hinweise auf Verletzte lagen zunächst nicht vor. Es sei viel Rauch entstanden. Angaben zur Ursache und zu möglichen Verletzten konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen.

