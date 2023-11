Kreis Biberach

09:20 Uhr

Starker Rauch nach Autobrand: Gebäude mit 50 Menschen evakuiert

In Laupheim brannte ein Auto in einem Carport.

In Laupheim im Kreis Biberach brannte in der Nacht zum Mittwoch ein Auto. Wegen starker Rauchentwicklung mussten 50 Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Sicherheit gebracht werden.

Von Svenja Moller