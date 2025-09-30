Icon Menü
Brand: Wohnwagen brennt auf Cannstatter Wasen – zwei Hunde sterben

Brand

Wohnwagen brennt auf Cannstatter Wasen – zwei Hunde sterben

Trotz schnellem Eingreifen der Feuerwehr: Zwei Tiere sterben in einem brennenden Wohnwagen auf dem Wasen in Stuttgart. Was genau passiert ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr bringt die Flammen auf dem Cannstatter Wasen schnell unter Kontrolle. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr bringt die Flammen auf dem Cannstatter Wasen schnell unter Kontrolle. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Brand in einem Wohnwagen auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart sind zwei Hunde gestorben. Wie die Feuerwehr mitteilte, war ein Löschfahrzeug am Montagabend zur Brandwache in der Nähe an der temporären Feuerwache für das Festgelände stationiert. Dadurch konnten die Einsatzkräfte bereits nach wenigen Minuten mit dem Löschen beginnen.

    Die Feuerwehr brachte die Flammen den Angaben nach schnell unter Kontrolle. Für die beiden Hunde im Wohnwagen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Besucherinnen und Besucher des Cannstatter Wasen seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Warum das Feuer ausbrach, ist aktuell noch unklar.

