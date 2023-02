Biberach lädt ein zu den Heimattagen Baden-Württemberg

Biberach holt die Heimattage Baden-Württemberg in diesem Jahr aus dem badischen Offenburg ins Schwäbische.

Unter dem Motto "klein. stark. weltoffen." sind rund 200 Veranstaltungen in der Großen Kreisstadt geplant, teilen Stadt und Innenministerium am Mittwoch mit.

Höhepunkte des Festjahres sind demnach die Baden-Württemberg-Tage vom 5. bis 7. Mai und die Landesfesttage vom 8. bis 10. September mit einem Umzug. Hinter den zahlreichen Programmpunkten stehen mehr als 70 Veranstalter, darunter auch zahlreiche Ehrenamtliche.

"Mit den Heimattagen Baden-Württemberg denken wir Heimat in ihrer ganzen Vielfalt. Heimat, das ist der Ort, an dem wir uns ganz und gar fallen lassen können, an dem wir uns wohlfühlen und daheim sind", sagte der stellvertretende Innenminister und Schirmherr der Veranstaltung Thomas Strobl(CDU). Die Heimattage laden nicht nur dazu ein, Biberach kennenzulernen, erklärte Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler (parteilos). "Sie tragen auch dazu bei, unsere Stadtgesellschaft und ihren Zusammenhalt zu stärken."

